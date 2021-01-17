«Барселона» — «Атлетик»: прогноз Константина Генича на финал Суперкубка Испании

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Барселона» — «Атлетик» в финале Суперкубка Испании.



Ставка: тотал меньше 3 гола за 1.80, победа «Атлетика» с форой (+1) за 1.70.



«Барселона» — самая титулованная команда в этом турнире, она серьезно опережает все остальные клубы. Трижды в истории она играла с «Атлетиком» в рамках Суперкубка – дважды выигрывала и один раз проиграла. Но это были еще двойные матчи пять лет назад, когда баски выиграли по сумму двух встреч 5:1.



Команды играли между собой в Бильбао в начале января в рамках чемпионата. «Барселона» выиграла 3:2, прекрасные мячи забила, великолепные были комбинации, но это было, когда на поле был Месси. Я, записывая этот прогноз, еще не знаю, сыграет ли Месси в решающем матче или нет. Без Месси эта «Барселона» совсем выглядит иначе. Это было видно по матчу в конце прошлого года с «Эйбаром» и в полуфинале Суперкубка против «Реал Сосьедада». Где-то повезло «Барселоне» — она 22 года не играла матчи, где была серия пенальти, и вот надо было прикоснуться к этому историческому событию.



Веду к тому, что вряд ли этот матч команды Тораля будет похож на тот, что мы видели в Бильбао. Наверняка, какие-то выводы из ошибок будут сделаны. Тогда «Атлетик» очень хорошо начал игру, забил, но потом нити игры упустил и «Барселона» контролировала ситуацию. Опять таки, с Месси на поле. Не знаю, сыграет он или нет, но я думаю, что баски будут действовать более сдержанно и аккуратно. В отдельно взятой игре может произойти все что угодно.



Снова порекомендовал бы рассмотреть вариант тотал меньше 3, потому что это финал. И мне почему-то кажется, что «Атлетик» в своем нынешнем виде, даже уступая «Барселоне» в каких-то моментах, по структуре и организации даже в чем-то ее превосходит. Еще бы рассмотрел вариант с форой (+1) на «Атлетик». Если баски проиграют в один мяч, то будет расход".