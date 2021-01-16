«Штутгарт» — «Борусссия» М: прогноз Алексея Смирнова на матч 16-го тура Бундеслиги

Профессиональный гандикаппер Алексей Смирнов дал прогноз на матч 16-го тура Бундеслиги сезона-2020/2021 «Штутгарт» — «Борусссия» Мёнхенгладбах.

Ставка: тотал меньше 3.5 мяча за 1.72.

«Встреча крепких клубов, которые расположились в первой половине таблицы. «Штутгарт» смело ворвался в Бундеслигу и после 15 туров занимает 10-е место, набрав 21 очко. «Боруссия» из Мёнхенгладбаха имеет на три очка больше и находится на седьмой строчке. В последних матчах от этих клубов мы наблюдали результативный футбол, но в этот раз голов может оказаться на так уж и много.



В прошлом туре «Боруссия» сделала исторический камбэк против «Баварии», но я бы хотел отметить то, как чёрно-бело-зелёные оборонялись после счёта 3:2, который им удалось в итоге сохранить на табло. За второй тайм подопечные Ханса-Дитера Флика нанесли лишь один удар в створ ворот. В предстоящем поединке в составе Гладбаха не сыграют нападающие Маркус Тюрам и Валентино Лазаро, также под вопросом участие Алассана Плеа и Бреела Эмболо. Для меня это означает, что без полноценной атаки гости могут больше думать о защите, что было бы логично в игре со «Штутгартом», который достаточно агрессивен в атаке на своём поле. Думаю, голевую феерию здесь ожидать не стоит».