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«Болонья» — «Верона»: прогноз Александра Аксёнова на матч 18-го тура Серии А

«Болонья» — «Верона»: прогноз Александра Аксёнова на матч 18-го тура Серии А
Ставки / Прогнозы 0
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Комментатор Александр Аксенов дал прогноз на матч 18-го тура Серии А сезона-2020/2021 «Болонья» — «Верона».

Ставка: обе забьют за 1.68.

«Матч с участием команд, которые вряд ли претендуют на что-то серьезное, крепкие середняки. В этой группе середняков «Верона» смотрится интереснее: и тренер очень хороший, способен поражать комбинационной игрой, и в турнирной таблице «Верона» выше «Болоньи», да и результаты стабильнее.

Кажется, что «Верона» должна смотреться интересней «Болоньи», тем более что в последнее время «Болонья» выступает ни шатко ни валко. Мало, что получается, да и привычные козыри не работают, есть кадровые проблемы. Мне кажется, «Верона» является неким фаворитом.

Боюсь ставить на победу «Вероны», так как она играет на выезде, но можно поставить на то, что обе команды забьют. Обе команды не очень хорошо играют в обороне, тем более что «Болонье» отступать уже некуда, поэтому она забьет, как и «Верона».

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