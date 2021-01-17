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ЦСКА — СКА: прогноз Владимира Вуйтека на матч КХЛ

ЦСКА — СКА: прогноз Владимира Вуйтека на матч КХЛ
Ставки / Прогнозы 0

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч КХЛ ЦСКА — СКА.

Ставка: победа ЦСКА за 2.25.

«Второе армейское дерби за неделю, на этот раз на площадке ЦСКА. В таких матчах, как правило, победа достаётся нелегко. Вот и неделю назад ЦСКА выиграл только в овертайме.

Нас ждёт ровный, напряжённый матч, на который обе команды будут настроены на 120%. Хотя, надо сказать, обе команды сейчас не в лучшей форме, но ЦСКА всё-таки смотрится чуть большим фаворитом. Думаю, москвичи на своей площадке постараются с самого начала оказывать давление и создать преимущество. ЦСКА сейчас в лучшем состоянии, чем питерцы. Поставлю на победу ЦСКА в основное время. Мне кажется, они способны выиграть с разницей в пару шайб».

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