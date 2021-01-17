«Барыс» — «Амур»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Казахстане

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Барыс» — «Амур».

Ставка: победа «Барыса» за 1.75.

«После того как «Сибирь» взяла, да и проиграла дома «Куньлуню», вопрос участников плей-офф от Восточной конференции можно считать закрытым. Потому что команда, собирающаяся в плей-офф, может проигрывать кому угодно и где угодно, но не дома, извините за выражение, «Куньлуню». Домашнее поражение от «Куньлуня» в нынешнем сезоне стало своеобразным эталоном низшей степени падения для любой команды КХЛ. И теперь у «Сибири» могут оставаться любые шансы на плей-офф, но всерьез они восприниматься не будут.



Поэтому «Барыс» может вниз даже не смотреть, не беспокоиться, и сосредоточиться на «Амуре», который в последнее время разбежался-разошелся, забыв поговорку про «Боржоми», которые поздно пить, когда почки отвалились. Но у дальневосточников битва идет не на жизнь, а за будущие контракты, поэтому их тоже можно понять. А «Барысу» это нужно держать в уме. Тем более, что два последних домашних поражения от лидеров Восточной конференции, «Ак Барса» и «Салавата», не располагают к спокойному созерцанию.



Есть причины для казахстанского беспокойства и в статистике личных встреч. Во-первых, не такое уж там колоссальное преимущество «Барыса» по количеству побед в «междусобойчиках», да, преимущество есть, но не более того. Во-вторых, каждый третий домашний матч «Амуру» казахстанцы проигрывают. Понятно, что взамен выигрывают половину матчей в Хабаровске, но сейчас это значения не имеет.



В общем, не все спокойно в этом мире, как должно быть, когда принимаешь дома команду, давно профукавшую все свои шансы на плей-офф. Но мы все-таки надеемся, что казахстанцы не станут паниковать, и в рабочем порядке обыграют хабаровчан, да еще сделают это в основное время, пусть и с минимальным преимуществом в счете».