«Автомобилист» — «Авангард»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Автомобилист» — «Авангард».
Стаавка: победа «Автомобилиста» за 3.02.
«Как и ожидалось, «Авангард» не смог противостоять «Ак Барсу», во многом потому, что это было в Казани. Причем силенок «ястребам» пришлось затратить немало. Это уже второе подряд поражение «Авангарда», и нельзя не заметить, что его игра потеряла какую-то целостность, которая была присуща балашихинской команде весь регулярный сезон.
У «Автомобилиста» обратная тенденция. Когда в календаре закончились одни сплошные «олигархи», и в игре екатеринбуржцев стали появляться просветы. И в данный момент визуально хозяева будущего матча выглядят пусть и совсем немного, но все-таки основательнее – не даром же выиграли три последних матча, пропустив в них всего одну ша йбу.
Можно, конечно, порассуждать на тему «олигархов»: дескать, «ястребы» просто обязаны поставить екатеринбуржцев на место, то есть хотя бы в отдельно взятой игре загнать их под плинтус, как уже делали дважды подряд в этом сезоне. Но у «Автомобилиста» сейчас весьма мощные защитные порядки, этим он в основном и берет, и есть большое подозрение, что «Авангарду», да еще сразу после «Ак Барса», пробить их не удастся.
Ставлю на домашнюю победу «Автомобилиста», пусть и с минимальным преимуществом, зато в основное время».
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