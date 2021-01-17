«Бавария» — «Фрайбург»: прогноз Алексея Андронова на матч 16-го тура Бундеслиги

Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Бавария» — «Фрайбург».



Ставка: победа «Баварии» с форой (-2) за 1.95.



«Бавария» очень серьезно огорчила болельщиков на прошедшей неделе, вылетев из Кубка Германии от команды второго дивизиона, причем «Бавария» два раза вела в счете в ходе матча, но не смогла выиграть, не смогла выиграть серию пенальти, хотя в концовке Флик выпускал игроков основы, в частности Роберта Левандовски. Несравнимый класс игроков «Баварии» все равно не сработал.



Вкупе с поражением от «Боруссии» из Менхенгладбаха, мне кажется, это серьезный удар по «Баварии», и прежде всего по спеси, которую она накопила. Немецкий футбол – каждый раз новый матч, и прежние заслуги тут малую роль играют. Когда «Бавария» на ходу, у нее все получается. Сейчас она не на ходу, но этот удар серьезно заставит ее встрепенуться.



Домашний матч с «Фрайбургом» — не самое сложное испытание, хотя это и неприятный соперника. Думаю, «Бавария» должна выиграть – фора (-2) с расходом и коэффициентом 1.95 лучший вариант на такую встречу".