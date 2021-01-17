«Шеффилд» — «Тоттенхэм»: прогноз Ильи Казакова на матч 19-го тура АПЛ

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 19-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Шеффилд» — «Тоттенхэм».

Ставка: победа «Шеффилда» с форой (+1) за 1.69.

«Если ли у «Шеффилда» хотя бы шанс отобрать очки у одного из лидеров АПЛ? Вопрос любопытный. Совсем недавно «Шеффилд» сумел выиграть у «Ньюкасла». Это обнадежило болельщиков, так как у команды появились не только проблески в игре, но и шансы на сохранение прописки в премьер-лиге.



Предлагаю в этой игре взять Ф1 (+1,0). Почему? «Тоттенхэм» очень плохо играет против «Шеффилда» на выезде. «Шпоры» не могут обыграть соперника в гостях уже 30 лет. Да, любая серия рано или поздно заканчивается. Однако мне кажется, что «шпоры» сейчас находятся не в самом оптимальном состоянии.



Кто знает, как скажется на эмоциях «клинков» победа над «Ньюкаслом». Поэтому я попробую я поставить на Ф1 (+1,0). Также важно учитывать, что команда Жозе Моуринью не лучшим образом сыграла против «Фулхэма». «Шпоры» – самая непредсказуемая команда АПЛ для прогноза».