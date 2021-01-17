«Интер» — «Ювентус»: прогноз Александра Аксёнова на матч 18-го тура чемпионата Италии

Комментатор Александр Аксенов дал прогноз на матч 18-го тура Серии А сезона-2020/2021 «Интер» — «Ювентус».
Ставка: тотал больше 3 гола за 2.08.
«В Италии в очередном большом матче сойдутся «Ювентус» и «Интер». И те, и другие на этой неделе прошли в четвертьфинал национального кубка. Прошли не без трудностей, но, с учетом солидной ротации, это было вполне ожидаемо. Очевидно, что для обеих команд сейчас основное — Серия А. Туринцы по-прежнему отстают от лидирующего «Милана», а подопечные Конте вроде бы готовы в этом сезоне быть на первом месте, но из тура в тур у «Интера» постоянно возникают трудности с результатами. Вот и неделю назад с «Ромой» была только ничья.
С точки зрения последних результатов в чемпионате «Ювентус» смотрится более стабильной командой. Но в таким матчах возможно любое развитие событий. Готов поставить на результативность. Тем более обе команды в последнее время забивают много и с удовольствием.
Мой прогноз на матч — тотал больше 3 голов».
- 17 января 2021
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