«Барселона» — «Атлетик»: прогноз Александра Вишневского на финал Суперкубка Испании

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на финал Суперкубка Испании сезона-2020/2021 «Барселона» — «Атлетик».



Ставка: «Барселона» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 1.85.



«Я переполнен эмоциями, но и расстроен. С одной стороны, доволен, что «Атлетик» такая классная историческая команда, в составе которой играют только баски и бьются за трофей. С другой стороны, что греха таить, очень хотелось увидеть «класико» в финале Суперкубка Испании. Такой вот облом подкинул нам «Атлетик». С другой стороны, «класико» все же будет. Ведь это название имеют матчи команд, которые никогда не вылетали из Примеры, — «Реал Мадрид», «Атлетик» и «Барселона».

Счет 3:2 в последнем матче между этими командами — это экстремальная ситуация. Обычно матчи между этими командами мало результативны. Почему случилось исключение? Все из-за Лионеля Месси, который забил два гола, еще дважды попал в каркас ворот и один гол не был засчитан. В общем, Месси рвал и метал на стадионе в Бильбао. Но в предстоящем матче, скорее всего, Месси не сыграет.



В такой ситуации вряд ли тут будет много голов. Все-таки «Атлетик» с крепкой обороной, которая мало пропускает. У «Барселоны» защита также налаживается. Из пяти центральных защитников травмирован только Пике. Все остальные четверо уже в строю, поэтому Рональд Куман может выбирать двух из лучших. Давно такого не было у голландского тренера «Барселоны». Есть надежда, что «Барселона» не так то и много пропустит.



Надо сказать, что и «Атлетик» не так то и много забивает. Мне кажется, что тут логично ждать не очень большого количества голов. Немного статистики. Забудем про последний матч, где было забито пять голов. До этого в четырех подряд встречах забивалось не более одного гола. Трижды команды сыграли со счетом 1:0 и однажды была нулевая ничья. В последних семи встречах, за исключением последнего, забивалось не более двух голов. Постоянно низовые матчи между «Барсой» и «Атлетиком». Все это с участием Лионеля Месси, а если его не будет, то низовой матч обязательно должен быть.



Кроме того, учитывая, что «Барса» все же сильнее, в основное время она не должна проиграть. Мне нравится аккуратное сочетание этих двух ставок. «Барселона» не проиграет и голов в матче будет меньше 3,5. На это коэффициент очень хороший — 1,85. Именно к этой ставке стоит присмотреться".