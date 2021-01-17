«Аякс» — «Фейеноорд»: прогноз Романа Нагучева на матч чемпионата Нидерландов

Комментатор Роман Нагучев дал прогноз на матч 17-го тура Эредивизи сезона-2020/2021 «Аякс» — «Фейеноорд».



Ставка: обе забьют и тотал больше 3.5 мяча за 2.17.

«Лидирующий «Аякс» всего на три очка опережает ближайшего соперника и главного исторического врага – «Фейеноорд». Например, в 1970-е годы была, можно сказать, война, после которой в Амстердам пришлось вводить военную технику, – фанаты «Фейеноорда» пытались разгромить столицу Нидерландов, а фанаты «Аякса» пытались ее отстоять. Короче говоря, это одна из самых кровопролитных битв в истории европейского футбола, поэтому с нетерпением жду этого матча.



Жду его в том числе и для того, чтобы что-то спрогнозировать. Думаю, будет безумный футбол. Есть матчи больших клубов, в которых редко дождешься большого числа голов. Здесь все будет как раз наоборот. У «Аякса» очень слабая оборона, в последнее время Эрик тен Хаг экспериментирует, используя даже пацанов, которые в прошлом сезоне играли всего 16 минут, как, например, Юрриен Тимбер. Перр Схюрс отдыхал в прошлом туре первую половину матча, но вторую провел неубедительно. Кроме того, не всегда идеален Гравенберх, на которого возложены функции сцепления атаки и обороны. В нападении Себстьян Аллер отличился своим первым голом во втором матче, но в остальном он был достаточно пассивен, а победу над «Твенте» принёс Хунтелар, которому 37 лет, но он забил первым и вторым касанием два мяча – просто невероятно, как такое возможно! Наверняка «Фейеноорду» тоже захочет забить.



Что касается самого «Фейеноорда», то команда под руководством Дика Адвоката в последние полтора года играет просто замечательно, и она явно забьет в этом матче. Я думаю, что можно взять комбинацию исходов. Например, тотал больше 3,5 и «обе забьют» или «Фейеноорд» не проиграет» и тотал больше 3,5. Вот такие два варианта я могу предложить. «Фейеноорд» очень силен, «Аякс» нестабилен, но ничья, например, по дистанции «Аякс» вполне устроит, потому что дальше календарь попроще.



Кроме «Фейеноорда» там есть еще «Витесс», в великолепной форме «Алкмар» — борьба за чемпионство жаркая, не то что погода».