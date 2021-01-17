ЦСКА – СКА: ставка Максима Лебедева с коэффициентом 4.14 на матч КХЛ в Москве

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 ЦСКА – СКА.

Ставка: ничья за 4.14.

«В очередной раз умилимся, заглянув в календарь. Вроде все играют одинаково, у всех равное количество матчей и дома, и на выезде, сыгранных за одно и то же время, но почему-то при любой встрече СКА с лидерами у питерцев получается лишний день отдыха. Так было и в прошлый раз, но СКА это не помогло, так получилось и на этот. Не будем забывать, что по статистике личных встреч у гостей имеется пусть и не слишком большое, но все-таки достаточно весомое преимущество по числу побед в «междусобойчиках» (46 питерских против 38 московских, правда, тут в кучу собраны все матчи – и «регулярок», и плей-офф, и «товарняки»).



Но лично для меня при составлении прогноза наиболее важны две вещи. Первая – это тот щелчок по носу, который в предыдущем туре армейцы Москвы получили от «Локомотива». Конечно, можно сказать, что красно-синие готовились к встрече с другими красно-синими и про «Локомотив» забыли. Но «сухарь»-то все равно огребли. А это для морального состояния действующих чемпионов весьма немаловажно.



На другой стороне весов лежит прерывание питерцами четырехматчевой проигрышной серии. Понятно, что не прервать ее не могли – сочинцы получили короткую, злую команду, приложили лапу к уху и сказали: «Есть! Так точно!». Но ведь теперь-то в СКА выдохнули, а это перед матчем с ЦСКА лишнее. Лично я подсыпал бы питерцам еще перца под хвост, чтобы с ЦСКА лучше бегали. Но вместе с пятым поражением подряд могли бы возникнуть определенные психологические проблемы. Если руководство решило, что так будет лучше – это их прерогатива. Но в итоге данная ситуация укрепляет позицию ЦСКА, который и без того выиграл в этом сезоне два «междусобойчика» из трех и набрал при этом пять очков из шести возможных.



Поэтому вангую за ЦСКА. Но на основное время ставить не рекомендую. Соперники любят развлекать публику за ее деньги по полной. Поэтому на основное время я забиваю ничью, а уже за ее пределами москвичи наберут второе очко, а в Питере за такой результат не станут расстреливать».