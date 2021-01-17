«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 19-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед».



Ставка: тотал меньше 3 гола за 1.73, победа «Ливерпуля» за 2.00.

«Центральный матч тура, первое место против второго. Взглянул бы на матч с точки зрения результативности. «Ливерпуль» 7:0 обыграл «Кристал Пэлас», но в последующих трех матчах нанес всего семь ударов в створ ворот и набрал лишь два очка. Все не очень здорово было впереди. В принципе это можно объяснить – Салах хоть и забил 13 мячей и возглавляет гонку бомбардиров, но пять из них он провел с пенальти и сильно уступает самому же себе прошлых времен по xG. Если в позапрошлом сезоне среднее ожидание голов было в среднем 1,0 за игру, то сейчас 0,3, то есть примерно в три раза упала его активность.



У Мане, а особенно у Фирмино показатели также ниже их среднестатистических. Не менее значимо, что Александер-Арнольд и Робертсон не так здорово играют в этом сезоне. У Трента всего две результативные передачи в этом сезоне, да и в обороне свои прямые обязанности он выполняет явно хуже того, что мы привыкли видеть. Это все сказывается на результативности «Ливерпуля».



У «МЮ» достаточно все эффективно впереди. Львиную долю очков и голов команда Сульшера заработала и забила с помощью пенальти – «МЮ» бьет рекорды. Никогда, даже при Алексе Фергюсоне такого количества пенальти не назначалось в ворота соперников. Тем не менее команда солиднее выглядит, чем в предыдущие сезоны, многое из приобретенного она заслужила.



Как игра будет развиваться, понятно – «Ливерпуль» будет играть первым номером, а «Юнайтед» заточен на контратаки, поэтому отдаст инициативу мерсисайдцам. Многое будет зависеть от того, сумеет ли тройка «Ливерпуля» прыгнуть выше головы в сравнении с тем, как игроки взаимодействовали в предыдущих матчах. Есть такой показатель, как ожидаемые голевые передачи, – по ним вся ливерпульская тройка недорабатывает в этом сезоне.



Букмекеры ждут много голов, но я предположу, что игра не будет очень интересной и результативной, поэтому первая ставка тотал меньше 3. Далее угловые. Я думаю, что «Ливерпуль» должен здесь иметь ощутимое преимущество по этому показателю. Не буду грузить разнообразной статистикой, но «Ливерпуль» даже в своих неудачных матчах активно задействует фланги и угловые зарабатывает достаточно стабильно и в немалом количестве. У «Юнайтед» по этому показателю цифры не лучшие – атак не так много проводит команда, а контратаки, особенно с добавлением Кавани, преимущественно идут через центр. Еще два варианта – фора «Ливерпуля» (-1) по угловым в первом тайме и общая фора по угловым (-2). Мне кажется, стоит попробовать.



Если говорить об исходе, то не думаю, что судья будет беспредельничать, все-таки весь мир будет на это смотреть, много разговоров было в последнее время, как судьи помогают «МЮ», как вставляют палки в колеса «Ливерпулю» в этом сезоне. Не обращаю внимания на этот фактор, поэтому «Ливерпуль» должен быть ближе к победе. Последний вариант для ставки – чистая победа «Ливерпуля».