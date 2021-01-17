«Ак Барс» — «Торпедо»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Казани

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Ак Барс» — «Торпедо».

Ставка: победа «Ак Барса» за 1.50.

«Как и ожидалось, фактическое выпадение «Сибири» из числа соискателей места в плей-офф (кто ж теперь за них поручится после домашнего поражения от «Куньлуня»?) сослужило плохую службу именно торпедовцам. Сезонная задача выполнена, второго этапа плей-офф в Нижнем Новгороде от них никто не потребует, значит, можно наслаждаться жизнью. Наслаждение и началось на этом выезде сперва в Белокаменной, а теперь продолжится в Казани.



Продолжится, можете не сомневаться. Мало того что по статистике личных встреч у «больших татар» более чем двойное преимущество по количеству побед в «междусобойчиках», так ведь в Казани «Торпедо» в последнее время вообще играет из рук вон плохо (или наоборот, «Ак Барс» дома играет из рук вон хорошо?). Нет, иногда, конечно, и нижегородцы чем-то разживаются в столице Татарстана, но на одну казанскую победу автозаводцев в среднем приходится четыре с половиной победы «Ак Барса» дома. Внушительная статистика? Вот и думаю, что даже очень. И если учесть, что в последний раз в Казани «Торпедо» побеждало в прошлом сезоне, и после этого «барсам» дома удалось выиграть лишь один раз, то до следующей торпедовской победы придется ждать еще минимум три торпедовских же поражения, одно из которых и должно случиться уже в отчетном поединке.



Добавим сюда, что «Ак Барс» планомерно наращивает свою мощь, разгоняясь к началу плей-офф. А «Торпедо» уже давно разогналось, и больше просто не позволяют объективные возможности. То есть, даже хорошо, что соперники играют последний «междусобойчик» в регулярном сезоне – меньше тумаков и шишек получать нижегородцам.



Домашняя победа «Ак Барса», спокойная, немного даже ленивая, как обед удава кроликом. Конечно, в основное время».