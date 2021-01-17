«Барселона» — «Атлетик» Б: прогноз Максима Калиниченко на матч Суперкубка Испании

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч финала Суперкубка Испании «Барселона» — «Атлетик».
Ставка: тотал меньше 3 мяча за 1.75.
«В финале Суперкубка Испании сыграют «Барселона» и «Атлетик». Этот финал можно назвать неожиданным. Многие были уверены, что нас ждет класико на этих выходных.
Так, в полуфинале «Атлетик» встречался с мадридским «Реалом». Клуб из Бильбао очень уверенно сыграл с более сильным соперником. Накидали «баски» два гола уже в первом тайме. Команда Зидана смогла отыграть только один мяч во второй 45-минутке.
А «Барселона» вот встречалась с «Реалом Сосьедад». В каком-то смысле каталонцам пришлось даже тяжелее, чем «Атлетику» в своей игре. Доиграла команда Кумана с «Сосьедадом» до серии пенальти. С одной стороны, не повезло «Барселоне» с Месси. Он не смог выйти на поле из-за небольшой травмы. Однако с другой стороны, от нескольких пропущенных голов «сине-гранатовых» точно спас тер Стеген, в том числе во время серии пенальти.
Сейчас точно неизвестно, сыграет ли Месси с «Атлетиком». Но, учитывая плотный график, думаю, встреча будет тяжелой. «Баски» уже доказали, что они все еще очень крепкая команда. Хотя по их выступлениям в чемпионате так не скажешь.
В Примере «Атлетик» играет очень нестабильно. Часто теряет очки, проигрывая и играя вничью. «Барселона» же сейчас наконец-то возвращается в свое привычное состояние. Кризис вроде как прошел. Но с уверенностью сказать о победе команды Кумана я не могу.
Обе команды устали. Вспоминая полуфинал «Атлетика» с «Реалом», «Барселону» ждет еще один трудный матч. По моему мнению, активной и яркой игры ждать не стоит. Соперники будут ждать ошибок друг от друга.
Поставлю на количество голов. Их, считаю, будет немного. Предлагаю заключить пари на тотал забитых мячей меньше трёх».
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