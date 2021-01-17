«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Максима Калиниченко на матч АПЛ

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед».



Ставка: победа «Ливерпуля» за 2.02.

«В центральном матче 19-го тура АПЛ «Ливерпуль» встретится с «Манчестер Юнайтед». Давние заклятые враги сыграют на «Энфилде».



Их историческое противостояние обостряется еще и турнирной ситуацией. «МЮ» на днях сыграл давний отложенный матч и из-за этого смог подняться на первое место, опередив как раз «Ливерпуль».



Сейчас красные отстают от манкунианцев на три очка. Так что у команды Клоппа есть шанс быстро вернуть лидерство в АПЛ.



«МЮ» хорошо выступает в этом сезоне. Начал он не так удачно, а вот к середине набрал ход. По потерянным очкам команда Сульшера располагается на первом месте. Хотя нельзя назвать выступления «красных дьяволов» безупречными. Все-таки время от времени они выдают плохие матчи, с ужасными ошибками.



Однако соперники «МЮ» по таблице тоже часто ошибаются и теряют много очков. Поэтому некогда главный фаворит турнира сейчас смог забраться так высоко.



Можно сказать, у «Ливерпуля» началась небольшая черная полоса. Не может команда Клоппа одержать победу уже три тура подряд. Хотя по игре она, конечно, все равно мастеровитее «МЮ».



Если «Ливерпуль» не будет валять дурака, если травмы и болезни снова не подведут, то обороне «Манчестера» будет очень тяжело. А учитывая слабый уровень игры «МЮ» в защите, пропущенные голы точно будут, думаю.



Даже учитывая, что я давний болельщик «МЮ», «Ливерпуль» сейчас все еще слишком силен. Шансов у подопечных Сульшера в этой встрече очень немного. Моя ставка — победа хозяев поля».