«Ливерпуль» — «МЮ»: прогноз рэпера Сявы на матч чемпионата Англии

Рэпер Сява дал прогноз на центральный матч тура чемпионата Англии, в котором сыграют лидеры турнирной таблицы – «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».



Ставка: ничья за 3.90.

«17 января в чемпионате Англии состоится мега-битва – сыграют лидеры турнирной таблицы, которые не могут распилить первую строчку рейтинга. «Ливерпуль» на домашней арене примет «Манчестер Юнайтед».



Команда Юргена Клоппа, мягко говоря, обделалась в серии зимних матчей. Если ничьи с «Вест Бромвием» и «Ньюкаслом» можно списать на невезение, то проигрыш «Саутгемптону» — это конкретный косяк «красных».



А что же Манчестер Юнайтед? Его фанаты, похоже, дождались того момента, когда команда готова включиться в чемпионскую гонку. Пять – ровно столько матчей кряду «дьяволы» выиграли в чемпионате Англии.



Буки считают «Ливерпуль» фаворитом этой встречи. Но, что то мне подсказывает, что МЮ даст достойный отпор хозяевам. Поставлю на ничью с кэфом 3.90».