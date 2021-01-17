«Ливерпуль» — «МЮ»: дата матча, во сколько начало, где будет трансляция

17 января состоится матч 19-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед». Начало матча — в 19:30 мск. В прямом эфире встречу покажет «Okko Спорт».

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу мерсисайдцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.03 (49%). Успех манкунианцев оценён экспертами в 3.78 (27%). А ставки на ничью принимаются за 4.10 (24%).



Букмекеры считают, что матч чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Ман Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.76, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.30. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.36.

Поставить на «обе забьют» можно за 1.64, на пенальти — за 2.50, на удаление — за 4.00.