«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: где покажут, смотреть онлайн

17 января состоится матч 19-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед». Начало матча — в 19:30 мск. В прямом эфире встречу покажет «Okko Спорт».
Букмекеры отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу мерсисайдцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.03 (49%). Успех манкунианцев оценён экспертами в 3.78 (27%). А ставки на ничью принимаются за 4.10 (24%).
Букмекеры считают, что матч чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Ман Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.76, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.30. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.36.
Поставить на «обе забьют» можно за 1.64, на пенальти — за 2.50, на удаление — за 4.00.
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