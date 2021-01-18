«Арсенал» — «Ньюкасл»: прогноз Дениса Казанского на матч АПЛ

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч «Арсенал» — «Ньюкасл».



Ставка: минимум 3 мяча за 1.80.



«Есть намёк на то, что это будет низовая игра. Только что мы видели, как они сыграли в Кубке. К тому же в 3 из 4 последних матчей этих команд низы просматриваются.



Тут ещё «Арсенал» сыграл сумасшедший низ с «Кристал Пэлас». «Ньюкасл» провёл низовую игру на «Бремелл Лейн», а там ещё и умудрился удалиться. Вообще, у «Ньюкасла» огромные проблемы с составом: Сен-Максимен, Льюис, Джонджо Шелви, Дамметт, Ласкеллес, теперь Райан Фрейзер – все они выбыли.



У «Арсенала» возвращается Томас Парти, но будет отсутствовать Тирни. В любом случае «Арсеналу» нужна победоносная война. А во второй раз выдать такой бой, какой он дал в Кубке, «Ньюкасл» не способен.



Поэтому с большими намеками на низ, я бы всё-таки оттолкнулся от верха. Я бы сыграл ТБ (2,5). «Ньюкасл» мало забивает на выезде. У «Арсенала» в среднем не клеится.



Но вот в этом конкретном матче «канонирам» нужен результат. Поэтому думаю, что здесь вполне можно попробовать сыграть верх. Поскольку очередной скучный матч Микель Артета себе позволить не может», — сказал Казанский.

«Арсенал» — «Ньюкасл». Прогноз: Микель Артета и Обамеянг продолжат восхождение в АПЛ За шесть последних выездных игр с лондонцами «Ньюкасл» забил только один гол.