«Кальяри» — «Милан»: прогноз Эльвина Керимова на матч Серии А

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч 18-го тура Серии А сезона-2020/2021 «Кальяри» — «Милан».



Ставка: обе забьют и минимум 3 мяча в матче за 1.89.



«Кальяри» — одно из главных разочарований последних недель. Имея приличный состав, островитяне не выигрывают уже 10 матчей подряд, а в последних 5 (4 в чемпионате, 1 в кубке) они неизменно своим соперникам уступают. На днях команда Ди Франческо вылетела из Кубка.



«Милан» продолжает лидировать, но преимущество перед конкурентами небольшое, поэтому вся борьба ещё впереди. На поражение от «Юве» миланцы смогли правильно отреагировать и дважды обыграли дома «Торино: в первом случае 2:0 в чемпионате, а в Кубке, играя полурезервным составом, команде Пиоли пришлось помучиться. Всё решилось в серии пенальти. Победный гол с точки забил Чалханоглу.



При выборе прогноза в этой паре я бы оттолкнулся от команды Ди Франческо. В матчах с её участием в последнее время забивается большое количество голов. В 4 из 5 предыдущих встреч проходила ставка «обе забьют и тотал голов больше 2.5». «Милан» в атаке силён, а по исполнителям и у «Кальяри» впереди полный порядок, поэтому здесь я ставлю на голы. Мой прогноз — обе забьют и тотал голов больше 2.5 за 1.89», — сказал Керимов.

«Кальяри» — «Милан». Прогноз: Златан Ибрагимович воодушевит лидера Серии А на подвиги Россонери остались без Чалханоглу и Тео, зато с выездами у них в этом сезоне полный порядок.