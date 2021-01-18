«Арсенал» — «Ньюкасл»: ставка Александра Мостового на игру АПЛ

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч АПЛ «Арсенал» — «Ньюкасл».
Ставка: победа «Арсенала» минимум в 2 мяча за 2.32.
«После 18 туров «Арсенал» записал на свой счёт семь побед и три мирных исхода, что принесло 24 очка и 11-е место в турнирной таблице. «Канониры» достойно выступили по итогам минувшего сезона, где выиграли Кубок и Суперкубок страны.
После поражения от «Эвертона» хозяева выиграли три поединка подряд – у «Челси» (3:1), «Брайтона» (1:0) и «Вест Бромвича» (4:0). 14 января хозяева неожиданно потеряли очки в игре с «Кристал Пэлас» (0:0). Очень скромно выглядит линия атаки, которая отличилась всего 20 раз.
«Ньюкасл» провёл 17 поединков, которые принесли чёрно-белым пять викторий и четыре ничьи. У «сорок» 19 очков и 15-я позиция в турнирной таблице, но расстояние от зоны вылета уже составляет семь баллов. В четырёх последних турах гости только один раз сыграли вничью с «Ливерпулем» (0:0), при этом в трёх дуэлях потерпели фиаско.
В составе хозяев на поле не выйдут Мари, Озил, Сократис, Мартинелли и Тирни. У гостей в лазарете Фрэйзер, Льюис и Фернандес.
«Арсенал» в этой игре явный фаворит. «Ньюкасл» сильно разочаровал в последних матчах. Предполагаю, что если «пушкари» не будут обыгрывать такие команды, то им можно и не думать о серьёзных результатах», — сказал Мостовой.
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