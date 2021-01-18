«Арсенал» – «Ньюкасл»: прогноз Артура Петросьяна на матч 19-го тура АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 19-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Арсенал» – «Ньюкасл».



Ставка: «Арсенал» не проиграет и меньше 4 мячей в матче за 1.65.



«Недавно эти команды встречались в Кубке Англии, где составы были близкими к оптимальным. Основное время закончилось со счётом 0:0, а в дополнительное время «Арсенал» два гола забил. Эта игра стилистически должна быть похожа на ту.



«Арсенал» уже два матча подряд завершил нулевой ничьей, а в двух последних матчах с участием «Ньюкасла» был забит всего один гол. Исходя из этой нехитрой статистики и несмотря на то что букмекеры видят здесь результативный матч, я предположу, что здесь много мячей забито не будет.



Отсутствие Тирни у «Арсенала» в последнем матче сказывалось, мало изобретательными были лондонцы впереди – ничего интересного создавать им не удавалось.



«Арсенал» по всем статистическим параметрам «сорок» здесь должен превосходить, но что касается голов, то здесь как сложится, предугадать сложно, поэтому самый оптимальный здесь вариант, пусть и с не самым большим коэффициентом 1.65, «Арсенал» не проиграет и тотал меньше 3.5», — сказал Петросьян.

«Арсенал» — «Ньюкасл». Прогноз: Микель Артета и Обамеянг продолжат восхождение в АПЛ За шесть последних выездных игр с лондонцами «Ньюкасл» забил только один гол.