«Арсенал» — «Ньюкасл»: прогноз Ильи Казакова на матч чемпионата Англии

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 19-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Арсенал» — «Ньюкасл».



Ставка: меньше 3 мячей в матче за 2.02.



«Снова говорим об английском футболе, а если конкретней, то о противостоянии «Арсенала» и «Ньюкасла». Совсем недавно «канониры» выбили «сорок» из Кубка страны, и вот теперь они играют в рамках национального первенства.



Глядя на линию, которую предлагает «Винлайн», из всей россыпи ставок, мне наиболее интересной кажется ставка на тотал меньше 2,5 гола. Во-первых, предлагается очень хороший коэффициент. Во-вторых, всё то, что происходит с командами и между ними в последнее время, даёт повод думать о том, что «Арсенал» выиграет, но здесь коэффициент низкий.



Мне кажется, что надо играть на то, что не будет много голов. «Ньюкасл» — осторожная команда, Мы это видели совсем недавно, в том числе и против «канониров». В выездных матчах «Ньюкасл» пытается быть осторожным вдвойне.



Обе забьют — эта ставка в последних 10 очных матчах играла в меньше, чем в половине. Только каждый второй матч между соперниками в АПЛ получался верховым. Сейчас надо играть низ, что позволит вам вернуть или даже приумножить поставленные деньги», — сказал Казаков.

«Арсенал» — «Ньюкасл». Прогноз: Микель Артета и Обамеянг продолжат восхождение в АПЛ За шесть последних выездных игр с лондонцами «Ньюкасл» забил только один гол.