Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Ливерпуль» — «МЮ»: результат матча 17.01.2021 и сыгравшие коэффициенты букмекеров

«Ливерпуль» — «МЮ»: результат матча 17.01.2021 и сыгравшие коэффициенты букмекеров
Ставки / Прогнозы 0

В Ливерпуле на стадионе «Энфилд» состоялся центральный матч 19-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед». Встреча завершилась вничью — 0:0.

Подопечные Юргена Клоппа не сумели отличиться в третьем матче подряд в АПЛ.

Следующий матч подопечные Уле-Гуннара Сульшера проведут 20 января в гостях с «Фулхэмом». На следующий день, 21 января, мерсисайдцы дома встретятся с «Бёрнли».

Поставить на победу мерсисайдцев в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 2.03. Успех манкунианцев оценивался в 3.78, на ничью давали 4.10. С 1000 рублей можно было выиграть 4100 рублей

Тотал меньше 2.5 мяча шёл за 2.30, «обе забьют — нет» — за 2.35. Ставки на нулевую ничью принимались за 14.0.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021