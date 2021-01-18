«Ливерпуль» — «МЮ»: результат матча 17 января и сыгравшие коэффициенты букмекеров

В Ливерпуле на стадионе «Энфилд» состоялся центральный матч 19-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед». Встреча завершилась вничью — 0:0.



Подопечные Юргена Клоппа не сумели отличиться в третьем матче подряд в АПЛ.



Следующий матч подопечные Уле-Гуннара Сульшера проведут 20 января в гостях с «Фулхэмом». На следующий день, 21 января, мерсисайдцы дома встретятся с «Бёрнли».



Поставить на победу мерсисайдцев в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 2.03. Успех манкунианцев оценивался в 3.78, на ничью давали 4.10. С 1000 рублей можно было выиграть 4100 рублей



Тотал меньше 2.5 мяча шёл за 2.30, «обе забьют — нет» — за 2.35. Ставки на нулевую ничью принимались за 14.0.