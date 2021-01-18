«Интер» — «Ювентус»: результат матча 17.01.2021 и сыгравшие коэффициенты букмекеров

В матче 18-го тура итальянской Серии А «Интер» переиграл «Ювентус». Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане и завершилась со счётом 2:0.



На 13-й минуте полузащитник «Интера» Артуро Видаль открыл счёт. Николо Барелла остался без присмотра на правом краю чужой штрафной и навесил в центр на линию вратарской, откуда Видаль в борьбе с Данило ударом головой отправил мяч точно в цель.



В начале второго тайма отличился уже сам Барелла. Алессандро Бастони исполнил великолепную длинную передачу со своей половины поля к чужой штрафной, после чего Барелла выбежал один на один и прицельно пробил под перекладину ворот Щенсны.

Поставить на победу «Интера» в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 2.50: выигрыш с 1000 рублей составил бы 2500 рублей. Успех «Ювентуса» оценивался в 3.02. Ставки на ничью принимались за 3.68.



Тотал меньше 2.5 мяча шёл за 2.34, «обе забьют — нет» — за 2.30, а победа «Интера» всухую — за 6.00.