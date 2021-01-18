«Арсенал» — «Ньюкасл»: ставка Филиппа Кудрявцева на матч 19-го тура АПЛ

Известный комментатор Филипп Кудрявцев дал прогноз на матч АПЛ «Арсенал» — «Ньюкасл».
Ставка: меньше 3 мячей в матче за 2.01.
«Арсенал» с «Ньюкаслом» играли недавно на Кубок. Сыграли так же, как я думаю, они сыграют в этот раз. Нерезультативный матч показали команды. «Арсенал» забил два гола в дополнительное время и прошел дальше.
«Арсенал» в этом сезоне характеризует не самая эффективная игра в атаке. «Ньюкасл» — это в принципе дно в плане атакующего футбола. Матч против «Шеффилда» как раз и подтверждает, что «Ньюкасл» сейчас в худшей форме из всех в АПЛ.
Я думаю, что «Арсенал» накидать в ворота соперника в этом матче при всех этих вводных будет не способен. Более того, я даже не уверен в победе «Арсенала». Все вроде бы начало исправляться ближе к новому году, но стабильности еще нет. Я про нестабильность состава и, разумеется, результатов.
Я думаю, что «Арсенал», скорее всего, в этом матче фаворит. Но я на победу ставить не готов, а предложил бы рассмотреть варианты ставки на Тотал. Мне кажется, матч должен быть низовой. Мне сложно себе представить, чтобы «Арсенал» с «Ньюкаслом» забили друг другу много мячей. У них для этого нет оснований.
Я бы поставил Тотал меньше. Можно подумать над «Арсенал» не проиграет и Тотал меньше 2,5. На всякий случай я ставлю просто на тотал меньше 2,5. Коэффициент хороший. Я думаю, что он должен зайти», — сказал Кудрявцев.
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