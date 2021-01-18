Блогер Алистаров: люди Эрика Гафарова пытались организовать на меня покушение

Известный блогер Андрей Алистаров опубликовал в своём ютуб-канале «Железная ставка» заявление, в котором обвинил Эрика Гафарова в попытке покушения. По словам Алистарова, попытку совершили 13 января в Калуге.
«Три мужика с чёрными бородами на протяжении пяти часов пытались проникнуть в мой подъезд. Я уверен на сто процентов: они хотели совершить на меня покушение. Уверен, что этих ребят подослал Гафаров, потому что всё совпадает в единое и почерк его. Заказал либо через друзей борцух, либо через даркнет, либо как угодно», — сказал Алистаров.
Он также отметил, что у мужчины была с собой сумка. Кроме того, они фотографировали и снимали на видео окна квартиры блогера. Заметив его силуэт в окне, они покинули территорию дома.
«Ребята хотели проникнуть в подъезд, надев перчатки, сфотографировав мои окна, спрятав свои лица. Они проникали во двор вслед за въезжающей машиной соседа. Уходя, они зафиксировали меня на камеру. Я уверен, что они хотели попасть в подъезд только с одной целью — подождать меня, возвращающегося домой. Уверен, что этих ребят подослал Гафаров», — сообщил блогер.
Ранее главное следственное управление МВД по Татарстану подтвердило, что Гафаров и его партнёры по бизнесу находятся в международном розыске.
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