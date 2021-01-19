«Металлург» Мг — «Локомотив»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Металлург» Мг — «Локомотив».



Ставка: ничья за 3.98.



«Вот пойди и пойми этот «Локомотив». Сперва выигрывает в Москве у ЦСКА 3:0, а вслед за этой шикарной победой проигрывает в Челябинске 0:4. Нет, конечно, логика подсказывает, что после столичной победы должна была последовать психологическая яма, вполне возможно, наложенная на физическое недовосстановление. Плюс ярославцы наверняка держали в голове будущий матч с «Магниткой», которая для них котируется куда выше «Трактора», при всём уважении к челябинскому клубу.



То есть в Магнитогорске мы увидим совсем другой «Локомотив», нежели в Челябинске. Ближе к тому, что видели в Москве. Тем более что соперники играют в разных конференциях, то есть встречаются за сезон всего-то два раза. А первый матч, у себя дома, «Локомотив» проиграл, пусть и в серии послематчевых буллитов, то есть налицо долг, который платежом красен.



Но и «Магнитка» сейчас совсем неплоха. Игра есть, шайбы, конечно, залетают далеко не всегда, так ведь ещё время для усовершенствования. На данный момент силы соперников видятся совершенно одинаковыми. То есть всё решится на льду и решится благодаря мелочам, коих в каждом матче немерено, и большинство из них проходит мимо болельщицкого взгляда.



Итак, ничья в основное время, по завершении которого «железнодорожники» всё-таки выдавят из «Магнитки» второе очко, установив нулевой баланс для соперников в текущем регулярном сезоне», — сказал Лебедев.

«Металлург» — «Локомотив». Прогноз: ярославцы сломают проклятие после 0:4 от «Трактора» «Локомотив» не выигрывал в Магнитогорске аж с 2013 года. Может, пора?