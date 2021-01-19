«Салават Юлаев» — «Северсталь»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Уфе

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Салават Юлаев» — «Северсталь».



Ставка: победа «Салавата Юлаева» минимум в 2 шайбы за 1.95.



«Северсталь» в предыдущем туре проиграла, но вновь сделала это в высшей степени прагматично, и одно очка из Минска все-таки увезла. Курочка по зернышку, а от девятого места в Западной конференции ее отделяет пять очков, и кроме «Витязя» никого не видно.



Понятно, что теперь соперник у череповчан будет куда серьезнее минчан, а поскольку еще и матч пройдет в Уфе, то и без того невеликие шансы «Северстали» еще уменьшаются. Думаю, будут действовать подопечные Андрея Разина по стандартному для себя варианту: пойдет игра – будут цепляться. Не пойдет – да и Бог с ней!



То есть, нам осталось понять, пойдет ли игра? И здесь скорее всего нас ждет отрицательный ответ. Несмотря на то, что уфимцы в предыдущем туре проиграли в Магнитогорске, они сейчас явно на ходу. Забивают в последнее время в среднем по четыре шайбы за игру – в общем, подготовка к плей-офф идет полным ходом.



Поэтому я столблю домашнюю победу «Салавата», да еще одержанную в основное время. Полагаю, что и разница в счете будет не минимальной, а более увесистой – что-нибудь в районе двух-трех шайб», — сказал Лебедев.