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«Арсенал» — «Ньюкасл»: какой счёт, как сыграли 18 января, кто забил в матче АПЛ

«Арсенал» — «Ньюкасл»: какой счёт, как сыграли 18 января, кто забил в матче АПЛ
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В Лондоне на стадионе «Эмирейтс – Эшбертон Гроув» завершился матч 19-го тура АПЛ. «Арсенал» на своём поле разгромил «Ньюкасл Юнайтед» со счётом 3:0.

На 50-й минуте форвард лондонцев Пьер-Эмерик Обамеянг вывел хозяев вперёд, поразив ворота соперника мощным ударом под перекладину. На 60-й минуте Букайо Сака удвоил преимущество лондонцев, а на 77-й минуте Обамеянг оформил дубль, установив окончательный счёт.

«Канониры» одержали уже четвёртую победу в пяти последних матчах в АПЛ. «Арсенал» набрал 27 очков и поднялся на 10-е место в турнирной таблице. «Ньюкасл» потерпел третье поражение подряд. «Сороки», набрав 19 очков, занимают 15-е место в турнирной таблице.

Поставить на победу лондонцев в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 1.45: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1450 рублей. Успех клуба из Ньюкасла оценивался в 9.00. А ставки на ничью принимались за 4.90.

Тотал больше 2.5 мяча шёл за 1.87, «обе забьют — нет» — за 1.90, а победа «Арсенала» всухую — за 2.85.

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