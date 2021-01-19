ЦСКА – «Спартак»: ставка Максима Лебедева на дерби КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 ЦСКА – «Спартак».
Ставка: ничья за 4.78.
«Этот матч начнётся одновременно с игрой в Подольске, но можно не сомневаться, что красно-белые будут внимательно отслеживать результат главного и единственного конкурента. Потому что если «Витязь» уделает «Сибирь» (а он может, тем более что «Сибирь» к нему вылезла из-под «Динамо» — и вылезла, сильно умучившись), то положение «Спартака» резко ухудшится. То есть подопечным Знарка надо рвать уже не просто свою филейную часть, но и вообще всё, что у них есть. Другое дело, что этого в матче с ЦСКА может всё равно не хватить.
Трижды соперники встречались в текущем сезоне, дважды матчи заканчивались овертаймами, и один раз «Спартаку» даже удалось победить. Понятно, что с мотивационной составляющей у красно-белых будет всё нормально. Но ведь и «армейцев» дополнительно мотивировать не придётся, а это уже гораздо страшнее.
Нельзя не отметить, что три из четырёх последних матчей соперников завершились за пределами основного времени, а пять из шести последних – в одну шайбу. Нечто подобное следует нам ждать и на этот раз. «Армейцы» не станут миндальничать: они не так уж далеко находятся от «Ак Барса», который в этом же туре железно возьмёт два очка, поскольку играет с Ригой. Вот и ЦСКА надо тоже брать два очка.
Поэтому смею предположить очередной матч, который завершится ничьей в основное время. А уже потом ЦСКА наберёт второе очко. И волки будут сыты, и овцы целы, и «Спартак» не слишком расстроится, поскольку даже одно очко в данной ситуации весит очень много», — сказал Лебедев.
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