«Вест Хэм» – «Вест Бромвич»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 18-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Вест Хэм» – «Вест Бромвич».



Ставка: «Вест Хэм» не проиграет и меньше 4 мячей в матче за 1.65.



«Вест Хэм» одержал уже три подряд победы со счётом 1:0, а в четырёх играх кряду не пропустил ни гола. При этом речь вряд ли может идти о везении, ведь даже моментов у своих ворот «молотобойцы» особо не позволяли создавать всё это время. Сами они тоже не блещут активностью у чужих ворот, но свой максимум из минимума выжимают. Тот факт, что Антонио наконец забил первый гол с октября, тоже имеет значение – всё-таки именно англичанин успел превратиться в главную атакующую надежду команды в этом сезоне, и его голевого чутья и эффективности очень Мойесу всё это время не хватало.



«Вест Бром» впервые победил при Эллердайсе, но я главной причиной этого назвал бы не какой-то прогресс в действиях бирмингемцев, а регресс у их соседей из Вулверхэмптона. Они просто собственноручно предоставили «Вест Брому» взять три очка, сыграв безалаберно и безвольно», — сказал Петросьян.

«Вест Хэм» — «Вест Бромвич». Прогноз: Ярмоленко оставит Бранислава Ивановича на дне АПЛ За шесть последних игр в чемпионате Англии «Вест Бромвич» пропустил 17 мячей.