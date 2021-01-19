«Лестер» – «Челси»: ставка Артура Петросьяна на игру 18-го тура АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 18-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Лестер» – «Челси».



Ставка: победа «Лестера» с форой (0) за 3.14.



«Лестер» держит явное первое место по количеству раз, когда одной взятой команде удавалось приятно удивлять своей игрой и результатами в этом сезоне. Вот и в прошлом туре «лисы», можно сказать, на классе переиграли совсем не простой «Саутгемптон». «Лестер» оказался и эффективнее, и тактически грамотнее. Хотя будь «святые» чуть поудачливее, всё могло сложиться и иначе.



«Челси» же всё ещё далёк от идеала, и сейчас уже кажется, что в этом сезоне какого-то качественного прорыва так и не случится. Вроде бы синие неплохи во владении, но на этом всё и заканчивается. Из всех звёздных новичков разве что наименее звёздный из них, Чилвэлл, пока полностью оправдывает своё приобретение.



По идее, «Лестеру» должно быть удобно играть против «Челси». Наверняка команда Роджерса отдаст здесь инициативу и будет ловить соперника после потерь им мяча. Новые крайние защитники «Лестера» удивительно быстро вписались в игру команды, и о том самом Чилвэлле здесь уже не особо вспоминают. Маддисон, Барнс все прибавляют, ну а Варди и не сбавлял», — сказал Петросьян.

«Лестер» — «Челси». Прогноз: 90 минут страданий Лэмпарда и Роджерса в атаке За последние три года «Лестер» и «Челси» забивали больше двух мячей лишь в одной очной встрече.