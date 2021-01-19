«Витязь» — «Сибирь»: прогноз Максима Лебедева на матч регулярного чемпионата КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Витязь» — «Сибирь».



Ставка: победа «Витязя» в основное время за 2.33.



«Вот и встретились два одиночества», — пел на закате советской власти насквозь легендарный уже тогда Вахтанг Кикабидзе, он же Мимино. Чем ближе конец регулярного чемпионата, тем больше «Витязь» и «Сибирь» походят друг на друга. Каждый в своей конференции остался последним клубом, который может попасть в плей-офф, но туда не попадает. У каждого в конференции есть закадычный друг (в смысле что норовят друг друга ухватить за кадык), который располагается ступенькой-другой повыше и чётко отслеживает все телодвижения конкурента, сам делая соответствующие шаги. У «Сибири» это, конечно же, нижегородское «Торпедо», у «Витязя» — «Спартак». Скорее всего, обе команды в плей-офф в итоге не попадут, но у того, кто проиграет в грядущем противостоянии, шансов туда не попасть станет много больше.



Поэтому ждём «мясни» или, выражаясь интеллигентным языком, «резни по дереву». Каждому нужно два очка вынь да положь, каждый ради этого будет готов почти на все. При этом «Витязь» играет дома и имеет на сутки больше для отдыха. «Сибирь» же, в свою очередь, уже разорвалась напополам в матче с московским «Динамо».



Суммируем всё вышесказанное, и вырисовывается домашняя победа «Витязя» с минимальным счётом, но при этом одержанная в основное время. Не думаю, что у сибиряков хватит мощи на второй подвиг подряд», — сказал Лебедев.