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«Питтсбург» — «Вашингтон»: прогноз Михаила Зислиса на матч НХЛ

«Питтсбург» — «Вашингтон»: прогноз Михаила Зислиса на матч НХЛ
Ставки / Прогнозы 0
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Известный журналист Михаил Зислис дал прогноз на матч НХЛ «Питтсбург» — «Вашингтон».

Ставка: Победа «Вашингтона» с учетом овертайма и буллитов за 1.96.

«В воскресенье «Питтсбург» в очень напряженной и драматичной встрече с «Вашингтоном» дважды отыгрывался и вырвал столь нужную для себя победу только в серии послематчевых бросков (4:3Б). После двух заслуженных поражений от «Филадельфии» (3:6, 2:5) «Пингвинз» были прижаты к стенке. Огромная мотивация сыграла свою роль, хотя лидеры команды Сидни Кросби и Евгений Малкин не набрали ни одного очка. С одной стороны это свидетельствует о нераскрытом потенциале, с другой — об их текущей форме.

Проблемы в обороне приняли хронический характер, и замена в воротах Тристана Джарри на Кейси Десмита не выглядит спасением. Дело не в голкиперах, а в командных действиях.

«Кэпиталз» подвел вратарь Илья Самсонов, неубедительно сыгравший в эпизодах при двух пропущенных шайбах. Пока главный тренер Питер Лавиолетт будет чередовать его с чехом Витеком Ванечеком. Россиянин на старте сезона действует менее надежно, чем конкурент (7 шайб в 2 матчах и 1 в 1 соответственно). Не вижу причин считать «Питтсбург» фаворитом с учетом того, что неплохо показали себя в последней игре лидеры столичной команды Александр Овечкин и Евгений Кузнецов».

«Питтсбург» — «Вашингтон». Прогноз: Александр Овечкин и Евгений Кузнецов ответят Малкину
Овечкин накануне забросил первую шайбу в сезоне, а вот Малкин за три матча очков не набрал.
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