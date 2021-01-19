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«Байер» — «Боруссия» Д: прогноз Алексея Андронова на игру Бундеслиги

«Байер» — «Боруссия» Д: прогноз Алексея Андронова на игру Бундеслиги
Ставки / Прогнозы 0
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Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Байер» — «Боруссия» Дортмунд в 17-м туре немецкой Бундеслиги сезона-2020/2021.

Ставка: ТБ 3 за 1.95.

«Эти команды можно было бы считать преследователями «Баварии», если бы они в реальности могли какую-то борьбу ей навязать. Борьбы на самом деле не будет, это всем понятно. Борьба идёт между ними самими за место в Лиге чемпионов – для обеих команд это важно. «Боруссия» понесла большие финансовые потери в связи с коронавирусом и запретом зрителей посещать стадион, поэтому те деньги, которые можно заработать, это очень важно.

Если говорить о самой игре, то у «Боруссии» не слишком надёжной выглядит оборона, а у «Байера» она никогда и не была надёжной. Я думаю, что надо исходить из забитых мячей в этом матче. Я немного удивлён тем, как букмекеры позиционируют тотал больше. Например, можно сыграть тотал больше 3 с расходом и коэффициентом 1.95. Или есть прекрасный вариант «обе забьют и тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.75». Выбирайте, что вам тут больше нравится, я уверен, что забитых мячей в этом матче будет много», — сказал Андронов.

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Подавляющее большинство голов в Бундеслиге дортмундцы забили во вторых таймах.
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