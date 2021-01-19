«Питтсбург» — «Вашингтон»: ставка Павла Лысенкова на матч НХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург» — «Вашингтон».
Ставка: ТБ 6 за 1.83.
«На первый матч этих команд давал прогноз, что «Вашингтон» выиграет в основное время, потому что «Кэпиталз» выиграли два раза подряд у «Баффало», а вот «Питтсбург» дважды проиграл «Филадельфии».
Но все оказалось наоборот, и «Питтсбург» победил по буллитам. Поэтому в дуэли таких команд, между которыми уже много лет идет принципиальный спор, я бы не стал брать сторону одного из клубов. По крайней мере, не сейчас. Первый матч «Вашингтона» и «Пингвинз» показал, что соперники друг друга стоят.
Здесь гнался бы за тоталом больше.Жду, что и Евгения Малкина наконец-то прорвет, и Александр Овечкин забьет свой 708-й гол, догнав Майка Гартнера, и Сидни Кросби в целом показывал себя хорошо. Я жду феерию шайб.
Взял бы кэф 1,83 на то, что в этом матче мы увидим тотал больше 6,0. Если это шесть шайб, то деньги ко мне вернутся. Если больше, то мы в профите».
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