«Байер» — «Боруссия» Д: прогноз Егора Титова на матч чемпионата Германии

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Байер» — «Боруссия» Дортмунд.



Ставка: «Боруссия» не проиграет и минимум 3 мяча в матче за 2.35.



«На мой взгляд, сейчас ни одна из команд не демонстрирует стабильную игру. Все допускают осечки, даже «Бавария». Вот и «Байер» после яркой кубковой победы проиграл «Униону». «Боруссия» после отличного матча с «Лейпцигом» внезапно потеряла очки с «Майнцем», который входит в число аутсайдеров. Так что закладываться на тот или иной исход трудно.



Но здесь все-таки буду плясать от Дортмунда — более мощный состав, отличная группа атаки. К тому же матч выездной. Значит, пространства у «Боруссии» будет много, соперник будет идти вперед, раскрываться. Холанд и остальные ребята из атакующей группы Дортмунда могут поймать свои моменты. Вообще, жду яркой и результативной встречи.



Мой прогноз — «Боруссия» не проиграет и тотал больше 2,5 мяча».

«Байер» — «Боруссия» Д. Прогноз: Холанд, Санчо и Ройс оставят самое вкусное на концовку Подавляющее большинство голов в Бундеслиге дортмундцы забили во вторых таймах.