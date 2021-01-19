«Байер» — «Боруссия» Д: прогноз Егора Титова на матч чемпионата Германии

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Байер» — «Боруссия» Дортмунд.
Ставка: «Боруссия» не проиграет и минимум 3 мяча в матче за 2.35.
«На мой взгляд, сейчас ни одна из команд не демонстрирует стабильную игру. Все допускают осечки, даже «Бавария». Вот и «Байер» после яркой кубковой победы проиграл «Униону». «Боруссия» после отличного матча с «Лейпцигом» внезапно потеряла очки с «Майнцем», который входит в число аутсайдеров. Так что закладываться на тот или иной исход трудно.
Но здесь все-таки буду плясать от Дортмунда — более мощный состав, отличная группа атаки. К тому же матч выездной. Значит, пространства у «Боруссии» будет много, соперник будет идти вперед, раскрываться. Холанд и остальные ребята из атакующей группы Дортмунда могут поймать свои моменты. Вообще, жду яркой и результативной встречи.
Мой прогноз — «Боруссия» не проиграет и тотал больше 2,5 мяча».
- 19 января 2021
-
21:30
-
21:00
-
20:45
-
20:30
-
20:00
-
19:45
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:53
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
08:01
-
07:57
- 18 января 2021
-
20:02
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:00