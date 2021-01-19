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«Байер» — «Боруссия» Д: прогноз Егора Титова на матч чемпионата Германии

«Байер» — «Боруссия» Д: прогноз Егора Титова на матч чемпионата Германии
Ставки / Прогнозы 0
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Байер» — «Боруссия» Дортмунд.

Ставка: «Боруссия» не проиграет и минимум 3 мяча в матче за 2.35.

«На мой взгляд, сейчас ни одна из команд не демонстрирует стабильную игру. Все допускают осечки, даже «Бавария». Вот и «Байер» после яркой кубковой победы проиграл «Униону». «Боруссия» после отличного матча с «Лейпцигом» внезапно потеряла очки с «Майнцем», который входит в число аутсайдеров. Так что закладываться на тот или иной исход трудно.

Но здесь все-таки буду плясать от Дортмунда — более мощный состав, отличная группа атаки. К тому же матч выездной. Значит, пространства у «Боруссии» будет много, соперник будет идти вперед, раскрываться. Холанд и остальные ребята из атакующей группы Дортмунда могут поймать свои моменты. Вообще, жду яркой и результативной встречи.

Мой прогноз — «Боруссия» не проиграет и тотал больше 2,5 мяча».

«Байер» — «Боруссия» Д. Прогноз: Холанд, Санчо и Ройс оставят самое вкусное на концовку
Подавляющее большинство голов в Бундеслиге дортмундцы забили во вторых таймах.
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