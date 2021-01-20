«Фулхэм» — «МЮ»: ставка Александра Мостового на матч АПЛ

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч АПЛ «Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед».
Ставка: победа «МЮ» минимум в 2 мяча за 2.63.
«Фулхэм» пока в поисках своей игры после возвращения из Чемпионшипа. За 17 туров текущего первенства в активе «дачников» две победы и шесть ничейных исходов, что соответствует 12 баллам и 18-й позиции в зоне вылета. После серии из четырёх мирных поединков, которая завершилась выездным успехом с «Тоттенхэмом» (1:1), хозяева на своё поле не справились с «Челси» (0:1).
«Манчестер Юнайтед» за 18 туров текущего первенства АПЛ сумел порадовать своих поклонников и возглавил турнирную таблицу. В активе «красных дьяволов» 11 викторий и 4 мирных исхода.
В 2021 году подопечные Сульшера одолели «Астон Виллу» (2:1), «Бёрнли» (1:0) и разделили турнирные баллы с «Ливерпулем» (0:0).
В составе хозяев не смогут выйти на поле Конголо, Кэрни, Лемина и Робинсон. У гостей в лазарете Рохо, Уильямс, Пеллистри и Джонс.
В этой дуэли отдаю предпочтение Манчестеру. Сколько ругали «МЮ», причём не только в Англии, но вот случилось. В составе команды хорошие игроки и правильная организация тренировочного процесса.
Как бы тяжело ни было футболистам, но я отдаю уверенную победу фавориту», — сказал Мостовой.
- 20 января 2021
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
08:48
-
08:46
-
08:42
-
08:00
-
07:22
- 19 января 2021
-
23:02
-
21:30
-
21:00
-
20:45
-
20:30
-
20:00
-
19:45
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:53
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00