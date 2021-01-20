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«Фулхэм» — «МЮ»: ставка Александра Мостового на матч АПЛ

«Фулхэм» — «МЮ»: ставка Александра Мостового на матч АПЛ
Ставки / Прогнозы 0
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Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч АПЛ «Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: победа «МЮ» минимум в 2 мяча за 2.63.

«Фулхэм» пока в поисках своей игры после возвращения из Чемпионшипа. За 17 туров текущего первенства в активе «дачников» две победы и шесть ничейных исходов, что соответствует 12 баллам и 18-й позиции в зоне вылета. После серии из четырёх мирных поединков, которая завершилась выездным успехом с «Тоттенхэмом» (1:1), хозяева на своё поле не справились с «Челси» (0:1).

«Манчестер Юнайтед» за 18 туров текущего первенства АПЛ сумел порадовать своих поклонников и возглавил турнирную таблицу. В активе «красных дьяволов» 11 викторий и 4 мирных исхода.

В 2021 году подопечные Сульшера одолели «Астон Виллу» (2:1), «Бёрнли» (1:0) и разделили турнирные баллы с «Ливерпулем» (0:0).

В составе хозяев не смогут выйти на поле Конголо, Кэрни, Лемина и Робинсон. У гостей в лазарете Рохо, Уильямс, Пеллистри и Джонс.

В этой дуэли отдаю предпочтение Манчестеру. Сколько ругали «МЮ», причём не только в Англии, но вот случилось. В составе команды хорошие игроки и правильная организация тренировочного процесса.

Как бы тяжело ни было футболистам, но я отдаю уверенную победу фавориту», — сказал Мостовой.

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Последнее поражение «Манчестер Юнайтед» в АПЛ случилось более 2,5 месяца назад.
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