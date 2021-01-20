Умар Нурмагомедов — Сергей Морозов: прогноз Николая Валуева на бой UFC

Известный боксер Николай Валуев дал прогноз на бой Умар Нурмагомедов — Сергей Морозов, который пройдет в рамках турнира UFC.
Ставка: досрочная победа Нурмагомедова за 3.10.
«Этот год таит в себе много интересного. Он открывается неплохими поединками, среди которых Умар Нурмагомедов — Сергей Морозов. Легчайший вес. В скором времени соперники встретятся и начнут выяснять, кто же лучше.
UFC лишь недавно взял в промоушен Умара Нурмагомедова. На него делается серьёзная ставка. Не только как на брата великого Хабиба, но и как на бойца, у которого есть приличный послужной список. Победные серии, которые он оформил, дают надежду на то, что UFC вскоре получат хорошего самобытного бойца.
Сергей Морозов. Соперники по росту почти одинаковые. Умар превосходит в размахе рук. Как будет проходить бой? Скорее всего, это будет размен ударами в стойке. Показатели Сергея Морозова, если дело дойдёт до партера, всё же несколько хуже, чем у Умара, потому что Умар занимался не только тайским боксом, но и вольной борьбой. Это позволяет нам думать о том, что Сергей постарается перевести поединок в драку в стойке.
Хотя для Нурмагомедова это также будет выгодная история, потому что тайский бокс, которым он занимался, предполагает многоударность ногами и руками. Всем этим он обладает в избытке. Следовательно я предполагаю, что в этом бою Умар должен одержать победу, несмотря на то что у Морозова были очень неплохие бои.
Давайте пожелаем удачи россиянину. Смотрите этот бой. Он должен быть очень интересным», — сказал Валуев.
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