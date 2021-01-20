«Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Ильи Казакова на матч АПЛ

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 18-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед».



Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» за 1.55.



«Снова говорим об английском футболе, а именно о матче «Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед». Совсем недавно видели, как «МЮ» играл против «Ливерпуля». Это было достойно уважения. Это была не просто игра, а тактические шахматы.



Что касается этой игры, то здесь совершенно иной соперник, иные задачи. Глядя на линию, мне кажется, что самая верная и эффективная ставка, пусть и не при самом большом коэффициенте, — это победа «Манчестер Юнайтед». В последнее время в Лондоне матчи чаще заканчивались в пользу манкунианцев при одной ничьей.



Поэтому берём коэффициент 1.55-1.60. Относим ту сумму, которую считаем нужным поставить, и наблюдаем за матчем. Почему-то нет сомнений, что «красные дьяволы» выиграют у «Фулхэма», — сказал Казаков.

«Фулхэм» — «МЮ». Прогноз: «Ливерпуль» не дожали, зато с аутсайдером АПЛ легко справятся Последнее поражение «Манчестер Юнайтед» в АПЛ случилось более 2,5 месяца назад.