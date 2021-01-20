Умар Нурмагомедов — Сергей Морозов: прогноз Эдуарда Вартаняна на бой UFC Fight Night

Российский профессиональный боец MMA, обладатель Кубка мира, участник MMA-турниров «Охотники за головами», «Колизей» и «Легенда» Эдуард Вартанян дал прогноз на бой Умар Нурмагомедов — Сергей Морозов, который пройдёт в рамках UFC Fight Night.



Cтавка: победа Нурмагомедова по очкам за 1.55.



«Этот бой должен был состояться раньше, но был перенесён — и вот долгожданное противостояние.



Сергей Морозов больше ударник, двигается и работает на средних и дальних дистанциях.



Умар больше тяготеет к борьбе. Он будет использовать эту сторону и, скорее всего, судейским решением победит. Примерно 70 на 30 в пользу Умара», — сказал Вартанян.