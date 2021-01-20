Умар Нурмагомедов — Сергей Морозов: прогноз Эдуарда Вартаняна на бой UFC Fight Night
Российский профессиональный боец MMA, обладатель Кубка мира, участник MMA-турниров «Охотники за головами», «Колизей» и «Легенда» Эдуард Вартанян дал прогноз на бой Умар Нурмагомедов — Сергей Морозов, который пройдёт в рамках UFC Fight Night.
Cтавка: победа Нурмагомедова по очкам за 1.55.
«Этот бой должен был состояться раньше, но был перенесён — и вот долгожданное противостояние.
Сергей Морозов больше ударник, двигается и работает на средних и дальних дистанциях.
Умар больше тяготеет к борьбе. Он будет использовать эту сторону и, скорее всего, судейским решением победит. Примерно 70 на 30 в пользу Умара», — сказал Вартанян.
Рекомендуем вам
- 20 января 2021
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
08:48
-
08:46
-
08:42
-
08:00
-
07:22
- 19 января 2021
-
23:02
-
21:30
-
21:00
-
20:45
-
20:30
-
20:00
-
19:45
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:53
-
16:30
-
16:00
-
15:30
Партнерский контент
Рекомендуем вам