Умар Нурмагомедов — Сергей Морозов: ставка Вадима Тихомирова на бой UFC

Комментатор UFC.tv Вадим Тихомиров дал прогноз на бой Умар Нурмагомедов — Сергей Морозов в рамках UFC Fight Night.



Ставка: полный бой — нет за 2.40.



«Букмекеры не сомневаются, они считают, что Умар Нурмагомедов – однозначный фаворит, и он уверенно заберет этот бой – коэффициент на Умара 1,12. Но здесь есть над чем подумать. Когда боец приходит в UFC с нулем поражений, то это всегда загадка и непонятно, как это трактовать. Есть, например, две истории – Зелим Имадаев и Хамзат Чимаев. Оба пришли в UFC с нулем поражений, но посмотрите, как по-разному складывается их карьера. Таких примеров очень много, можно взять другую историю – Исраэль Адесанья приходит с нулем поражений и Бен Аскрен, истории у них разные.



В бою Морозова и Нурмагомедова прогнозировать что-то еще сложнее. Умар выступал в любителях, выступал на каких-то российских турнирах и лигах. Про Сергея Морозова можно сказать то же самое – мы хорошо его помним по боям в М1, но поединок крайне сложный. Конечно, по менталитету, по тому, насколько ему надо побеждать, Умар Нурмагомедов выглядит фаворитом в этом бою.



Еще сложнее понять, какой конкретный навык мог бы помочь Сергею Морозову победить Умара Нурмагомедова, так что искать здесь шансы андердога слишком самонадеянно, так как Сергею будет сложно выиграть в этом бою.



Мне кажется интересным коэффициент 2,40 на то, что бой не продлится всю дистанцию, что он закончится чьим-то финишем. Согласен, что это тоже спорно, но мне кажется, что на обоих бойцов будет давить непривычная обстановка – оба дерутся в UFC, от Умара многого ждут, Сергей может испортить дебют человека с такой фамилией. Он может как ошибиться, так и очень круто настроиться на этот бой, тем более что у Морозова есть неплохой удар, что мы видели в его бою с Александром Осетровым.



Если мы хотим поохотиться за интересным коэффициентом, то я бы предложил ставку, что этот бой не дойдет до решения судей», — сказал Тихомиров.