«Манчестер Сити» — «Астон Вилла»: ставка Александра Мостового на матч 18-го тура АПЛ

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Астон Вилла».



Ставка: победа «Манчестер Сити» минимум в 2 мяча за 1.82.



«Манчестер Сити» отдал титул чемпиона в прошлом году «Ливерпулю», но имеет неплохой шанс выйти на первое место в турнирной таблице. За 17 туров в активе «небесных» 10 побед и пять мирных исходов, которые принесли 35 очков и второе место в турнирной таблице.



В пяти последних матчах «горожане» выиграли. В 2021 году подопечные Пепа Гвардиолы одолели «Челси» (3:1), «Брайтон» (1:0) и «Кристал Пэлас» (4:0).



«Астон Вилла» стартовала в новом первенстве выше всяких похвал. Гости одержали восемь побед и два раза сыграли вничью, что принесло 26 очков и 10-е место в турнирной таблице. После двух подряд побед над «Вест Бромвичем» (3:0) и «Кристал Пэлас» (3:0) команда разделила очки с «Челси» (1:1) и уступила «Манчестер Юнайтед» (1:2), на что мы давали прогноз.



В составе «МС» не сыграют Аке и Лапорт, у которого травмировано бедро. Агуэро и Гарсия в изоляции с коронавирусом. В лазарете гостей Трезеге, Уэсли и Баркли.



«Манчестер Сити» набрал обороты, и пока не видно, кто сможет остановить лидера. Коллектив на ходу, и основные исполнители в строю. Несмотря на то что команда играет в сложном режиме, я вижу уверенную победу хозяев. Класс команды будет иметь отражение в итоговом результате», — сказал Мостовой.

«Ман Сити» — «Астон Вилла». Прогноз: коварный Пеп Гвардиола испортит Грилишу возвращение В пяти последних домашних матчах с «Виллой» «горожане» одержали четыре победы всухую.