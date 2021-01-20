«Фулхэм» – «МЮ»: прогноз Артура Петросьяна на матч 18-го тура АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 18-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Фулхэм» – «Манчестер Юнайтед».
Ставка: «МЮ» не проиграет и меньше 4 мячей в матче за 1.73.
«МЮ» никак не может одержать победу хоть над каким-нибудь соперником из разряда «топ», но с командами среднего уровня разбирается уверенно и за счёт этого и находится в турнирной таблице там, где находится. Пусть зачастую манкунианцам приходят на помощь судьи, но, как говорится, это всё детали, а результат есть.
«Фулхэм» вполне прилично смотрится в последнее время. Это в первую очередь касается игры с мячом, но вот в недавнем районном дерби с «Челси» выглядел на редкость организованно и без него. Думаю, по схожей схеме «дачники» сыграют и с «МЮ» — отдадут мяч, закроют фланги и будут уповать на контрвыпады.
«Юнайтед» нелегко взламывать насыщенные обороны, и здесь многое будет зависеть от индивидуального мастерства игроков вроде Бруну Фернандеша и Погба. И совсем не удивлюсь, если с креативом возникнут проблемы, на помощь снова придёт одиннадцатиметровый удар», — сказал Петросьян.
- 20 января 2021
-
19:15
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:20
-
16:09
-
16:00
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
08:48
-
08:46
-
08:42
-
08:00
-
07:22
- 19 января 2021
-
23:02
-
21:30
-
21:00