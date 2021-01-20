«Фулхэм» – «МЮ»: прогноз Артура Петросьяна на матч 18-го тура АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 18-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Фулхэм» – «Манчестер Юнайтед».



Ставка: «МЮ» не проиграет и меньше 4 мячей в матче за 1.73.



«МЮ» никак не может одержать победу хоть над каким-нибудь соперником из разряда «топ», но с командами среднего уровня разбирается уверенно и за счёт этого и находится в турнирной таблице там, где находится. Пусть зачастую манкунианцам приходят на помощь судьи, но, как говорится, это всё детали, а результат есть.



«Фулхэм» вполне прилично смотрится в последнее время. Это в первую очередь касается игры с мячом, но вот в недавнем районном дерби с «Челси» выглядел на редкость организованно и без него. Думаю, по схожей схеме «дачники» сыграют и с «МЮ» — отдадут мяч, закроют фланги и будут уповать на контрвыпады.



«Юнайтед» нелегко взламывать насыщенные обороны, и здесь многое будет зависеть от индивидуального мастерства игроков вроде Бруну Фернандеша и Погба. И совсем не удивлюсь, если с креативом возникнут проблемы, на помощь снова придёт одиннадцатиметровый удар», — сказал Петросьян.

«Фулхэм» — «МЮ». Прогноз: «Ливерпуль» не дожали, зато с аутсайдером АПЛ легко справятся Последнее поражение «Манчестер Юнайтед» в АПЛ случилось более 2,5 месяца назад.