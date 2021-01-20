«Ювентус» — «Наполи»: эксперты назвали фаворита матча за Суперкубок Италии

20 января состоится матч за Суперкубок Италии «Ювентус» — «Наполи». Начало игры — в 23:00 мск.

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом номинальных хозяев: поставить на победу «Ювентуса» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.51. Успех «Наполи» оценён букмекерами коэффициентом 3.08. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.60.



Букмекеры считают, что матч Суперкубка Италии «Ювентус» — «Наполи» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.23.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.23. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.30. Поставить на «обе забьют» можно за 1.65, на гол в первые 15 минут — за 3.20.

Итоговая победа «Ювентуса» идёт за 1.86, в случае успеха «Наполи» сыграет коэффициент 2.05.