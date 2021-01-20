ЦСКА — «Спартак»: какой счёт, как сыграли 19 января, кто забил

ЦСКА обыграл «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Игоря Никитина.
На 15-й минуте Брендан Лайпсик вывел ЦСКА вперёд. Очки за результативные передачи получили Александр Попов и Максим Соркин. На 23-й минуте Илья Талалуев с передачи Александра Торченюка сравнял счёт. За две минуты до конца встречи Сергей Андронов, в меньшинстве убежав один на один, забросил победную шайбу.
Поставить на победу ЦСКА в основное время можно было с коэффициентом 1.63: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1630 рублей. Успех «Спартака» шёл за 5.15, ничья — за 5.10.
Тотал меньше 4.5 гола оценивался в 2.28, гол в меньшинстве — в 7.00, а победа ЦСКА + обе забьют в 2.02.
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