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«Лестер» — «Челси»: обзор матча 19 января, какой счёт, как сыграли, кто забил

«Лестер» — «Челси»: обзор матча 19 января, какой счёт, как сыграли, кто забил
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В Лестере на стадионе «Кинг Пауэр» в центральном матче 18-го тура АПЛ сразились «Лестер Сити» и «Челси». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

Счёт был открыт на 6-й минуте — после розыгрыша углового полузащитник Онинье Ндиди получил передачу от Харви Барнса на линии чужой штрафной и мощным ударом с рикошетом от штанги отправил мяч в сетку ворот.

На 41-й минуте «лисы» увеличили преимущество в счёте. После длинной передачи от центра поля в штрафную «Челси» Джейми Варди в борьбе с защитником синих Антонио Рюдигером не добрался до мяча, но первым на подборе был полузащитник хозяев Джеймс Мэддисон, который ударом в касание отправил мяч точно в цель.

Поставить на победу лондонцев в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 2.37. Успех «лис» оценивался экспертами в 2.87: с 1000 рублей выигрыш составил бы 2870 рублей. А ставки на ничью принимались за 3.50.

Тотал меньше 2.5 мяча шёл за 2.05, «обе забьют — нет» — за 2.35, а точный счёт 2:0 в пользу «Лестера» — за 9.50.

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